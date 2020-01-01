В Китай не пустили двух представителей ВОЗ

У двоих членов положительный результат на антитела IgM. Поэтому они остаются пока в Сингапуре.

Власти Китая отказались пустить на территорию страны двух членов миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которой предстоит выяснить происхождение коронавируса COVID-19. Об этом ВОЗ сообщила в Twitter в четверг, 14 января.

Утвержается, что у двух членов миссии при тестировании у них выявили антитела.

"Им всем снова сделали тесты в Сингапуре, и у всех отрицательные результаты ПЦР-исследования. Но у двоих членов положительный результат на антитела IgM. Теперь их снова перепроверяют на антитела IgM и IgG", – говорится в сообщении ВОЗ.

Эти двое ученых пока остаются в Сингапуре. Остальные члены миссии прибыли в Ухань, как и было запланировано. Они будут работать вместе с китайскими учеными в городе, где впервые зафиксировали случаи заражения COVID-19.

Напомним, переговоры между ВОЗ и Пекином о проведении в КНР исследований на тему происхождения коронавируса начались несколько месяцев назад, однако продвигались очень медленно.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил 5 января, что Китай в последнюю минуту отказал сотрудникам организации во въезде, и выразил надежду на скорое решение вопроса.

Власти Китая выдали разрешение только спустя шесть дней. В делегацию ВОЗ вошли 13 экспертов из 12 стран.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet