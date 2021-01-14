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В Беларуси ввели крупные штрафы за бело-красно-белые флаги

Комментариев: 2
Разработанные администрацией президента поправки внесут в кодекс об административных правонарушениях.
Протестная символика в Беларуси будет облагаться крупным штрафом
Протестная символика в Беларуси будет облагаться крупным штрафом
tyt.by

Александр Лукашенко подписал поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Беларуси, согласно которым за использование запрещенной символики гражданам будут выписывать крупные штрафы. Об этом в четверг, 14 января, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на администрацию главы государства.

Теперь за вывешивание бело-красно-белых флагов и соответствующей протестной атрибутики жителей страны будут штрафовать на 580 белорусских рублей (около 16,5 тысячи российских рублей). Для юридических лиц эта сумма установлена в несколько раз выше - 1740 белорусских рублей (около 49,5 тысячи российских).

Новые меры административной ответственности будут применяться с 1 марта. Поправки были разработаны администрацией президента. Новый кодекс позиционируется как имеющий "предупредительной и профилактической" характер работы с правонарушениями.

Ранее Лукашенко назвал свое правление "эпохой стабильности, мира и справедливости".

Как сообщал Корреспондент.net, в Беларуси несколько месяцев продолжаются протесты, которые начались после президентских выборов 9 августа. ЕС и США не признают результаты голосования и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранителей по отношению к протестующим. 

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Теги: Беларусь, Лукашенко, протесты, штрафы, ответственность, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Vixerunt    14.01.2021, 17:59
Оценка:  0
Vixerunt
Это ж надо так бояться вой народ; крысы из полит бюро кпсс до сих пор у власти.
ЗовПрироды    14.01.2021, 17:01
Оценка:  +4
ЗовПрироды
Кто такой этот лукашенко ? Он в беларуси пустое место.
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