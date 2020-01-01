В США вакцинировали более 10 млн граждан

Всего страна получила уже 30 млн доз вакцины, при том, что в стране живет более 328 млн человек.

В США первую дозу вакцины от коронавируса получили уже более 10 млн человек. Это следует из данных Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

Так, состоянию на 14 января первую дозу прививки от вируса SARS-COV-2 получили 10 278 462 гражданина США. При этом общая численность населения страны превышает 328 млн.

Как известно, Соединенные Штаты получили около 30 млн доз вакцин от производителей Moderna и Pfizer/BioNTech. На данное время для иммунизации населения использовано около трети из них. В первую очередь вакцинируют медиков и людей старше 65 лет.

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