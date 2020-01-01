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Венгрия достигла соглашения о покупке китайской СOVID-вакцины

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Поставки вакцины в рамках программы ЕС проходили слишком медленно - по 100 тысяч дох в неделю, говорят в стране.
Венгрия достигла соглашения о закупке китайской вакцины от СOVID-19
Венгрия достигла соглашения о закупке китайской вакцины от СOVID-19
Getty Images

Венгрия и китайская компания Sinopharm согласовали закупку СOVID-вакцин. Об этом заявил глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуляс, сообщает Reuters в четверг, 14 января.

По словам Гуляса, поставки вакцины в рамках программы ЕС прибывали слишком медленно, с еженедельными поставками менее 100 тысяч доз, и Венгрия продолжит переговоры с Россией и Китаем о дополнительных закупках вакцин.

"Мы практически заключили договор с Sinopharm... Первая партия может включать до миллиона доз", - говорит Гуляс.

При этом сроки поставки из Китая зависят от того, насколько быстро венгерские органы здравоохранения разрешат использование вакцины Sinopharm.

Отметим, что сейчас в Венгрии вторая волна пандемии достигла пика. Количество новых случаев инфицирования снизилось, но ограничения пока не могут быть ослаблены. С11 ноября там закрыты все средние школы, а также отели и рестораны, за исключением предоставляющих еду на вынос, введен комендантский час и запрещены массовые собрания.

Напомним, что ранее Турция начала вакцинацию препаратом Sinovac. Первыми прививку китайской вакциной в Турции получил медики из комиссии Минздрава, созданной для защиты от пандемии.

Также сообщалось, что Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса. Регистрация прошла в ускоренном режиме. Когда в стране начинается вакцинация, не сообщается.

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Теги: Венгрия, вакцина, Китай, пандемия, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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