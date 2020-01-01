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Telegram начал блокировать в США экстремистские каналы - СМИ

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Некоторые каналы набирающего популярность в США мессенджера подверглись цензуре, пишут СМИ.
Telegram позицинирует себя как мессенджер без цензуры
Telegram позицинирует себя как мессенджер без цензуры
Getty Images

Американские СМИ заявляют, что администрация мессенджера Telegram заблокировала не менее 15 экстремистских каналов. Такие данные в четверг, 14 января, приводит телеканал NBC.

Утверждается, что кроме каналов, были заблокированы и связанные с ними чаты.

Отмечается, что некоторые другие материалы подверглись цензуре.

Телеканал напоминает, что Telegram в последнее время столкнулся с существенным притоком новых пользователей, среди которых оказались в том числе радикальные сторонники президента США Дональда Трампа.

Трамписты, как поясняет телеканал, сделали это в попытке "спастись от чисток" на других интернет-ресурсах, но мессенджер, утверждает СМИ, также начал удалять материалы экстремистского толка.

Напомним, в начале 2021 года число активных пользователей Telegram превысило 500 млн и продолжает стремительно расти. 12 января стало известно, что только за три дня число пользователей мессенджера выросло на 25 млн.

Популярность Telegram начала расти после блокировки аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter и удаления соцсети Parler из App Store и Google Play, которой пользовались его сторонники.

 

Стоит отметить, что на фоне роста пользователей Telegram в сети появилась информация о возможном удалении соцсети из App store и Google play.

 

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Теги: США, цензура, экстремизм, Мессенджер, радикалы
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Источник: korrespondent.net

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