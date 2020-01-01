Telegram начал блокировать в США экстремистские каналы - СМИ

Некоторые каналы набирающего популярность в США мессенджера подверглись цензуре, пишут СМИ.

Telegram позицинирует себя как мессенджер без цензуры Getty Images

Американские СМИ заявляют, что администрация мессенджера Telegram заблокировала не менее 15 экстремистских каналов. Такие данные в четверг, 14 января, приводит телеканал NBC.

Утверждается, что кроме каналов, были заблокированы и связанные с ними чаты.

Отмечается, что некоторые другие материалы подверглись цензуре.

Телеканал напоминает, что Telegram в последнее время столкнулся с существенным притоком новых пользователей, среди которых оказались в том числе радикальные сторонники президента США Дональда Трампа.

Трамписты, как поясняет телеканал, сделали это в попытке "спастись от чисток" на других интернет-ресурсах, но мессенджер, утверждает СМИ, также начал удалять материалы экстремистского толка.

Напомним, в начале 2021 года число активных пользователей Telegram превысило 500 млн и продолжает стремительно расти. 12 января стало известно, что только за три дня число пользователей мессенджера выросло на 25 млн.

Популярность Telegram начала расти после блокировки аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter и удаления соцсети Parler из App Store и Google Play, которой пользовались его сторонники.

Стоит отметить, что на фоне роста пользователей Telegram в сети появилась информация о возможном удалении соцсети из App store и Google play.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet