В Норвегии после прививки COVID-вакциной Pfizer умерли 23 человека

Вакцинация в стране началась в конце декабря прошлого года. Сначала привили постояльцев домов престарелых в столице.

В Норвегии после получения прививки от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech скончались 23 человека. Все умершие старше 80 лет с ослабленным иммунитетом, указывает норвежское агентство лекарственных средств.

"Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. В настоящее время изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний", - говорится в сообщении.

По словам представителя агентства лекарственных средств Стейнара Мадсена, данные летальные случаи "не вызывают особой тревоги".

"Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем", - заявил Мадсен.

В Норвегия вакцинация началась 27 декабря. Первыми привили людей, проживающих в домах престарелых в Осло. На сегодня в стране вакцинировано 25 тысяч человек.

Ранее сообщалось о двух скончавшихся после COVID-прививки в Норвегии. Они также постояльцы домов престарелых.

Добавим, что в Норвегии будут бесплатно предоставлять вакцину против COVID-19. Швеция закупит больше вакцин, чем ей нужно, а потом продаст излишек Норвегии, объяснили в норвежском правительстве.

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