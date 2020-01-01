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На инаугурации Байдена выступят Джей Ло и Леди Гага

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Торжественную программу под названием Празднующая Америка проведет известный актер Том Хэнкс.
На инаугурации Джо Байдена выступят мировые звезды
На инаугурации Джо Байдена выступят мировые звезды
 
На церемонии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис выступят многие звезды, в числе которых Дженнифер Лопес, Леди Гага и Джастин Тимберлейк. Об этом 14 января сообщил телеканал ABC.
 
Отмечается, что в телепередаче, посвященной церемонии, также появятся музыкант Бон Джови, актриса и певица Деми Ловато и другие друзья и сторонники избранного лидера США.
 
Вести программу, посвященную инаугурации, будет актер Том Хэнкс.
 
"Мы очень рады представить список участников 59-й церемонии инаугурации. Эти люди представляют собой все разнообразие нашей великой нации", – заявил представитель инаугурационного комитета Тони Аллен, слова которого приводит телеканал.
 
Как ожидается, вместе с церемонией в Вашингтоне будут транслироваться мероприятия, приуроченные к инаугурации, в других городах страны.
 
Передача под названием Празднующая Америка (Celebrating America), будет длиться 1,5 часа.
 
Напомним, инаугурация Байдена и Харрис состоится 20 января на ступенях Капитолия. В связи с пандемией коронавируса, церемония пройдет без привычного размаха
 
Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп не намерен посещать мероприятие.

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Теги: США, Байден, инаугурация, Леди GAGA, Дженнифер Лопес, Джо Байден, Том Хэнкс
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Источник: korrespondent.net

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