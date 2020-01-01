На инаугурации Байдена выступят Джей Ло и Леди Гага

Торжественную программу под названием Празднующая Америка проведет известный актер Том Хэнкс.

На церемонии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис выступят многие звезды, в числе которых Дженнифер Лопес, Леди Гага и Джастин Тимберлейк. Об этом 14 января сообщил телеканал ABC

Отмечается, что в телепередаче, посвященной церемонии, также появятся музыкант Бон Джови, актриса и певица Деми Ловато и другие друзья и сторонники избранного лидера США.

Вести программу, посвященную инаугурации, будет актер Том Хэнкс.

"Мы очень рады представить список участников 59-й церемонии инаугурации. Эти люди представляют собой все разнообразие нашей великой нации", – заявил представитель инаугурационного комитета Тони Аллен, слова которого приводит телеканал.

Как ожидается, вместе с церемонией в Вашингтоне будут транслироваться мероприятия, приуроченные к инаугурации, в других городах страны.

Передача под названием Празднующая Америка (Celebrating America), будет длиться 1,5 часа.

Напомним, инаугурация Байдена и Харрис состоится 20 января на ступенях Капитолия. В связи с пандемией коронавируса, церемония пройдет без привычного размаха

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