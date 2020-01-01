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В Германии рекордная смертность от коронавируса

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За день в стране скончались более 1,2 тысячи больных COVID-19. Общее число случаев коронавируса в Германии приближается к 2 миллионам.
В Германии за день более 1,2 тысячи COVID-смертей
В Германии за день более 1,2 тысячи COVID-смертей

В Германии за день от коронавируса скончались 1244 человек - это рекорд с начала пандемии. Об этом сообщает DPA в четверг, 14 января.

Всего в Германии зафиксировано 43 881 смерти коронавируса. При этом прошлый антирекорд был установлен 8 января - 1188 смерти.

Накануне в стране коронавирусом заразились 25 164 человека. Общее количество заразившихся за время пандемии - 1 978 590.

Напомним, что 11 января в Германии начался строгий карантин. Режим жесткого карантина будет длиться минимум до конца января. Школьники учатся дистанционно. Закрыты спортзалы, рестораны, отели, музеи.

Вскоре Германия ужесточила правила въезда из стран риска. Приезжие из стран с особенно высоким риском должны будут предъявить свежие отрицательные результаты теста на коронавирус до въезда. Остальным разрешат сдать тест на месте.

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Теги: рекорд, смерть, Германия, пандемия, смертность, рекорды, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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