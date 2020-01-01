На заводе в Польше прогремел взрыв, есть жертвы

Взрыв был такой силы, что его почувствовали жители окрестных сел. 49-летний сотрудник погиб.

В польском городе Берунь в Силезском воеводств на заводе Nitroerg, занимающемся производством взрывчатых веществ, произошел взрыв. Один из работников предприятия умер на месте, второго экстренно госпитализировали, пишет местное издание Fakt.

"В результате взрыва погиб 49-летний мужчина, а 36-летний мужчина был госпитализирован. Обстоятельства происшествия высняются созданной на предприятии экспертной комиссией, а также полицией и прокуратурой", - сообщает издание.

По словам представителя Nitroerg Кшиштофа Мацейчика, взрыв произошел во время рутинных работ по обезвреживанию постпроизводственных отходов.

Он заверил, что взрыв не угрожает ни местным жителям, ни окружающей среде. Также не пришлось эвакуировать сотрудников завода - производство продолжается без перебоев. Взрыв произошел за пределами основной производственной площадки.

Взрыв на заводе в Беруни был слышен в нескольких километрах от завода. Он не вызвал возгорания.

Как сообщалось до этого, в Одесской области два человека пострадали при взрыве газа в доме. Было установлено, что взрыв произошел, когда мужчина самостоятельно менял газовый баллон на кухне.

Добавим, в Колумбии при взрыве пострадали 14 человек. Нападение было совершено преступной организацией, вымогающей деньги у торговцев, считают местные власти.

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