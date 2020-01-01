Север Европы сковали снегопады

На автодороги выведена вся снегоуборочная техника. В некоторых местах намело сугробы до двух метров высоты.

В Финляндии и Швеции выпало рекордное количество снега, железная дорога работает с перебоями. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщатся, что более семи тысяч домов остались без электричества. Снег идет уже больше суток, в некоторых регионах намело сугробы до двух метров высоты.

На дороги выведена вся снегоуборочная техника. Железная дорога работает с ограничениями. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время температура понизится до -25°С.

Ранее сообщалось, что в Харькове ограничили въезд грузовиков из-за непогоды.

Напомним, в Украине 13 января большинство регионов засыпало снегом.

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