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Беларусь намерена купить у РФ системы ПВО С-400

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Заключение контракта подтвердил командующий ВВС ПВО Беларуси. О количестве закупаемых ЗРК не сообщается.
Беларусь намерена купить у РФ системы ПВО С-400
ТАСС

Министерство обороны Беларуси готовится подписать контракт на поставку российских систем противовоздушной обороны С-400 Триумф и комплексов Панцирь-С, сообщает Интерфакс.

"Продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и Панцирь-С", - заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Игорь Голуб.

Помимо этого в 2021 году армия страны планирует принять на вооружение новые радары Противник-Г и Восток. Также Россия поставит вторую партию истребителей Су-30СМ и вертолетов Ми-35.

Беларусь станет четвертым государством-покупателем Триумфов. Комплексы уже получили Турция и Китай. Пять комплектов С-400 заказала Индия.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия Панцирь-С выполняют при Триумфах роль телохранителя: они защищают дальнобойные системы от атаки с воздуха во время боевого дежурства, при перезаряжании и на марше.

Стало известно, какое украинское вооружение покупают за границей

Напомним, за 2020 год украинские военные получили четыре тысячи единиц вооружения. Более половины оборонного заказа обеспечили частные производители, импорт составил всего 10%.

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Теги: Россия, армия и вооружение, Беларусь, ракеты, ракетные комплексы, ПВО, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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