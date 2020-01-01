Голубь преодолел 13 тысяч км до Австралии, его хотят усыпить

Голубь преодолел 13 тысяч км и прибыл из США в Австралию. Теперь птицу считают потенциально опасной из-за коронавируса.

Власти Австралии хотят усыпить голубя, преодолевшего 13 тысяч километров через Тихий океан из США. Об этом сообщает AP в четверг, 14 января.

В Австралии опасаются, что птица может быть опасна из-за коронавируса.

Гоночный голубь пропал во время гонки в штате Орегон, США, еще 29 октября, а 26 декабря истощенную птицу нашел австралиец Кевин Челли-Берд. Как подозревают эксперты, голубь прибыл в Австралию на грузовом судне.

В свою очередь министерство сельского хозяйства, отвечающее за биобезопасность, заявило, что голубю "не разрешили оставаться в Австралии", потому что это "может поставить под угрозу продовольственную безопасность Австралии и популяции диких птиц". Его планируют усыпить.

Напомним, что ранее на Херсонщине отравили 185 краснокнижных журавлей. Журавли могли питаться зерном с химикатами, которое местные фермеры разбросали по полям. Открыто уголовное производство.

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