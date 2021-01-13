Ассистентка Трампа уволилась

В последний раз она появилась в Белом доме два дня назад. Ассистентка поддерживала дружеские отношения с самим Трампом и с его дочерью Иванкой.

Ассистентка президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс подала в отставку. Ее последний визит в Белый дом был во вторник, 12 января. Хикс уволилась после объявления Палатой представителей ее боссу импичмента, пишет CNN.

Хикс была одним из самых влиятельных доверенных лиц президента Дональда Трампа и давним лоялистом, но в последние недели она редко бывала в Белом доме после того, как почувствовала, что ее влияние ослабло, когда она отказалась от заявлений президента о фальсификациях на выборах, утверждает издание.

Хикс имела рабочие и дружеские отношения не только с самимТрампом, но и с его дочерью и советником Иванкой Трамп и ее супругом Джаредом Кушнером.

Напомним, что ранее мы сообщали, что Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом. До этого стало известно о том, что COVID-19 заболела Хикс, которая сопровождала главу государства в его поездках.

Также Korrespondent.net писал, что рейтинг Трампа упал до минимума за годы правления после беспорядков в Капитолии, в которых винят его.

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