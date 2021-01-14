Для украинцев изменили правила въезда в США
Уже с 26 января в США вступают в силу новые правила карантина для иностранцев, приезжающих в страну. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США в четверг, 14 января.
Правила предусматривают обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней до запланированного путешествия. Турист обязан предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждение проведения лабораторных исследований или выздоровления от коронавируса.
Кроме того, путешествующим рекомендуется сдавать повторно тест на COVID-19 в США на третий-пятый день после прилета и оставаться дома в течение семи дней.
Напомним, что украинцам будут выдавать международный сертификат о вакцинации. Планируется, что такой документ будет выдавать каждый семейный врач, однако, механизм еще прорабатывается.
Накануне в Украине почти восемь тысяч новых COVID-больных. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве, Донецкой и Запорожской областях.
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