Для украинцев изменили правила въезда в США

В связи с карантином в США иностранцы должны иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный максимум за три дня до запланированной поездки.

Уже с 26 января в США вступают в силу новые правила карантина для иностранцев, приезжающих в страну. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США в четверг, 14 января.

Правила предусматривают обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней до запланированного путешествия. Турист обязан предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждение проведения лабораторных исследований или выздоровления от коронавируса.

Кроме того, путешествующим рекомендуется сдавать повторно тест на COVID-19 в США на третий-пятый день после прилета и оставаться дома в течение семи дней.

Напомним, что украинцам будут выдавать международный сертификат о вакцинации. Планируется, что такой документ будет выдавать каждый семейный врач, однако, механизм еще прорабатывается.

Накануне в Украине почти восемь тысяч новых COVID-больных. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве, Донецкой и Запорожской областях.

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