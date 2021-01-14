Twitter заблокировал аккаунт российской COVID-вакцины Спутник V

Разработчик вакцины призывает пользователей обращаться в администрацию соцсети с просьбой разблокировать страницу.

Социальная платформа Twitter ограничила доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса Спутник V. Разработчик рабирается в причинах внесения в "черный список", сообщается на странице вакцины в другой социальной сети Facebook.

"Аккаунт Sputnik V ограничили. Мы ищем причины этого. Через Twitter мы поделились всей информацией и были открыты и прозрачны о том, как работает вакцина. Через Twitter мы предложили AstraZeneca использовать один из компонентов Sputnik V и договорились о совместных клинических исследованиях", - говорится в сообщении.

Также разработчики попросили всех своиих подписчиков написать в администрацию соцсети с просьбой восстановить доступ.

Напомним, что в России начали испытывать на добровольцах вакцину Спутник Лайт. Он вводится одним уколом и, как уверяют российские ученые, препарат безопасен и эффективен.

Добавим, что с 18 января в РФ начинается массовая вакцинация от коронавируса. В оборот до конца января поступит 2,1 миллиона доз отечественной COVID-вакцины.

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