Клан Ндрангеты. Крупнейший суд над мафией в Италии

Перед судом предстали 355 человек — предполагаемые участники организованной преступной группировки, а также политики, юристы и бизнесмены.

Про итальянскую мафию мы привыкли слышать только в кино. Но в начале 2021 года в Италии открылся судебный процесс, которому позавидовали бы все голливудские режиссеры.

В городе Ламеция-Терме в Калабрии перед судом предстали 355 человек - участниками могущественной мафиозной организации Ндрангета. Еще 92 человека уже признали вину и будут судимы в упрощенном порядке.

Ндрангета (с греческого слова доблесть) – это мафиозная группировка, которая контролирует значительную часть поставок кокаина в Европу. Отличается тем, что для прикрытия преступной деятельности открывает в разных странах легальный бизнес.

Ндрангета действует в провинции Калабрия. Она меньше на слуху, чем Коза Ностра и неаполитанская Каморра, но, по мнению экспертов, как минимум им не уступает.

Масштаб деятельности группировки таков, что Ндрангету называют единственной мафиозной организацией, действующей на всех континентах. Специалисты оценивают ее ежегодный доход в 50 миллиардов евро.

Фигурантов дела обвиняют в серии преступлений, совершенных в 1990-е годы, включая убийства, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, отмывание денег и злоупотребление служебным положением.

Прокурор – легенда

Главный герой процесса - знаменитый в Италии 62-летний прокурор Никола Граттери, который большую часть жизни провел под государственной охраной.

Долгое расследование, которым руководил Граттери, завершилось в декабре 2019 года массовыми арестами в Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии.

Главной мишенью прокурора стал один из наиболее могущественных кланов Ндрангеты, семья Манчозо. На скамье подсудимых оказался ее глава, 66-летний Дядюшка Луиджи Манчозо, и его подручные с кличками вроде Волк, Толстяк и Блондинчик.

Суд проходит в специально переоборудованном и укрепленном огромном зале и продлится от одного до двух лет.

EPA Зал суда

Предстоит заслушать более 900 свидетелей, в том числе 58 бывших мафиози - небывалое количество, учитывая "закон молчания" - и изучить множество документов и материалов экспертиз.

Последний по времени процесс такого масштаба состоялся в Италии в 1986-1987 годах и завершился осуждением 338 участников сицилийской Коза Ностры. Прокуроры Джованни Фальконе и Паоло Борселино впоследствии пали жертвами мести мафиози.

Хозяева жизни

По данным властей, Ндрангета в той или иной мере контролирует практически все области жизни в Калабрии, включая здравоохранение и похоронное дело, и в значительной степени коррумпировала местную судебную систему и муниципалитеты.

Среди подсудимых – даже высокопоставленный полицейский и несколько мэров городов.

"Влияние семьи Манчозо во многом держалось на тесных связях с госаппаратом, который в ряде случаев был фактически в ее распоряжении", - говорил Граттери в 2019 году.

По данным Граттери, Ндрангета состоит из примерно 150 семей, которым подчиняется порядка 6 тысяч бригадиров и рядовых боевиков. С учетом сообщников в Италии и других странах число людей, тем или иным образом вовлеченных в деятельность Ндрангеты, оценивается в 20 тысяч.

"У них такая же пирамидальная структура, как в бизнесе, в транснациональной компании", - заявил Граттери в интервью агентству Франс пресс.