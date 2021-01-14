Берлускони экстренно госпитализировали в Монако

У политика сердечная аритмия. По словам его личного врача, транспортировка Берлускони в Италию была бы нецелесообразна.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу в Княжестве Монако из-за проблем с сердцем. 84-летний политик сейчас проходит обследование, сообщает агентство Ansa.

Берлускони находился в доме своей дочери на юге Франции. Решение о его госпитализации принял личный врач Альберто Дзангрильо.

"Я определился с госпитализацией, поскольку решил, что переезд в Италию был бы неразумен", - сказал Дзангрилло в комментарии для Ansa.

Пресс-служба партии Берлускони Вперед, Италия сообщает, что он должен вернуться домой "в течение нескольких дней".

"Я хотел бы заверить всех: у меня хорошее состояние здоровья, моя госпитализация была необходима только для нескольких анализов, которые были не более чем рутинной процедурой, навязанной мне осмотрительностью моих врачей. Моя деятельность продолжается в обычном режиме, я нахожусь в постоянном контакте с моими сотрудниками", - прокомментировал свою госпитализацию сам Берлускони.

Напомним, что в сентябре 2020 года стало известно, что Берлускони заразился коронавирусом. Чувствовал он себя нормально и находился на самоизоляции в своем доме недалеко от Милана.

Добавим, что премьер-министр Эсватини умер от коронавируса. 52-летний политик ушел из жизни в одной из больниц в ЮАР, куда его госпитализировали после резкого ухудшения самочувствия.

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