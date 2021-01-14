Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СП-2 планируют достроить в июне - СМИ

Комментариев: 1
Работы в водах Дании завершат в последнюю неделю мая, а уже в июне - закончат работы в водах Германии.
Завершить строительство Северного потока - 2 планируют в июне
Завершить строительство Северного потока - 2 планируют в июне
erece.org

Компания-оператор газопровода Северный поток - 2 планирует завершить строительство в июне. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg в четверг, 14 января.

Согласно графику работ, оказавшемуся в распоряжении агентства, трубоукладочная баржа Фортуна завершит работы в водах Дании в последнюю неделю мая, а затем продолжит работы в водах Германии и закончит их в июне.

В свою очередь регуляторы в Германии и Дании не ответили на запрос Bloomberg о комментарии. Получить официальный комментарий у Nord Stream 2 агентству также не удалось.

Ранее СМИ писали, что датская компания вышла из проекта СП-2. В компании ситуацию не комментируют. Предприятие оказывало россиянам консультационные услуги по экологии.

Составлен график достройки Северного потока-2

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: строительство, Северный поток, газопровод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Lkabigeft    14.01.2021, 22:28
Оценка:  0
Lkabigeft
Новость для ватных бесов, могут подрачить на газопровод!!!!))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь