СП-2 планируют достроить в июне - СМИ

Работы в водах Дании завершат в последнюю неделю мая, а уже в июне - закончат работы в водах Германии.

Компания-оператор газопровода Северный поток - 2 планирует завершить строительство в июне. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg в четверг, 14 января.

Согласно графику работ, оказавшемуся в распоряжении агентства, трубоукладочная баржа Фортуна завершит работы в водах Дании в последнюю неделю мая, а затем продолжит работы в водах Германии и закончит их в июне.

В свою очередь регуляторы в Германии и Дании не ответили на запрос Bloomberg о комментарии. Получить официальный комментарий у Nord Stream 2 агентству также не удалось.

Ранее СМИ писали, что датская компания вышла из проекта СП-2. В компании ситуацию не комментируют. Предприятие оказывало россиянам консультационные услуги по экологии.

Составлен график достройки Северного потока-2

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