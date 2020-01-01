Меркель рассматривает полный локдаун с остановкой транспорта - СМИ

Из-за британского штамма коронавируса страну могут "закрыть" почти полностью - остановить транспорт, ввести комендантский час и удаленную работу.

Канцлер Германии Ангела Меркель рассматривает распространение существующих карантинных мер на всю территорию страны, а также усиление локдауна. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bild в четверг, 14 января.

Решение может быть принято на конференции премьер-министров федеральных земель на следующей неделе - страну почти полностью "закроют" в связи с распространением британского штамма коронавируса и рекордной смертности от COVID-19.

В частности, канцелярия рассматривает возможность прекращения работы местного и междугородного общественного транспорта - автобусов, поездов, региональных поездов. Также по всей стране хотят ввести фактический комендантский час и обязательную удаленную работу.

Источники утверждают, что такой локдаун должен длиться до конца февраля, но решение еще не принято.

Напомним, что 11 января в Германии начался строгий карантин. Режим жесткого карантина будет длиться минимум до конца января. Школьники учатся дистанционно. Закрыты спортзалы, рестораны, отели, музеи.

Вскоре Германия ужесточила правила въезда из стран риска. Приезжие из стран с особенно высоким риском должны будут предъявить свежие отрицательные результаты теста на коронавирус до въезда. Остальным разрешат сдать тест на месте.

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