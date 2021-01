Страницу вакцины Спутник V в Twitter разблокировали

Временная блокировка была связана с подозрительной активностью в профиле - в него пытались войти из штата Вирджиния, США.

Twitter снял блокировку с учетной записи российской вакцины от коронавируса Спутник V в четверг, 14 января.

В аккаунте опубликовали объяснение, что Twitter ограничивал доступ к учетной записи, так как была зафиксирована подозрительная попытка залогиниться на странице из американского штата Вирджиния.

Twitter restored access to @sputnikvaccine account and explained that they restricted the account due to a possible security breach from Virginia, USA.

Thank you, @Twitter!



Please follow us to see how #SputnikV fights #COVID19 , saves lives and restores economies. pic.twitter.com/tsnOGgKNnz — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 14, 2021

Напомним, что ранее Twitter заблокировал аккаунт российской COVID-вакцины Спутник V. Разработчик вакцины призывает пользователей обращаться в администрацию соцсети с просьбой разблокировать страницу.

