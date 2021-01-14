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Страницу вакцины Спутник V в Twitter разблокировали

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Временная блокировка была связана с подозрительной активностью в профиле - в него пытались войти из штата Вирджиния, США.
Twitter разблокировал страницу вакцины Спутник V
Twitter разблокировал страницу вакцины Спутник V

Twitter снял блокировку с учетной записи российской вакцины от коронавируса Спутник V в четверг, 14 января.

В аккаунте опубликовали объяснение, что Twitter ограничивал доступ к учетной записи, так как была зафиксирована подозрительная попытка залогиниться на странице из американского штата Вирджиния.

Напомним, что ранее Twitter заблокировал аккаунт российской COVID-вакцины Спутник V. Разработчик вакцины призывает пользователей обращаться в администрацию соцсети с просьбой разблокировать страницу.

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Теги: вакцина, twitter, блокирование, вакцинация, соцсети, блокировка, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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