Во Франции вступят в силу новые ограничительные меры

Власти Франции готовы в третий раз объявить тотальную самоизоляцию в стране, если в ближайшие дни эпидемиологическая ситуация резко ухудшится, заявил премьер-министр республики Жан Кастекс.

С 18 января все лица, приезжающие во Францию из стран, не входящих в ЕС, будут обязаны пройти недельный карантин Unsplash

Во Франции c18 января вступят в силу новые ограничительные правила въезда в страну из-за угрозы распространения нового, “африканского” штамма коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в ходе брифинга, который транслировался в Twitter.

“Мы собираемся значительно ужесточить условия въезда на национальную территорию и усилить пограничный контроль”, - заявил премьер.

По его словам, спонедельника все прибывающие во Францию из стран за пределами ЕС должны будут сдать тест на коронавирус перед вылетом, а также они должны будут сдать во Франции повторный тест и пройти недельный карантин.

Кастекс отметил, что "Франция находится на плато пандемии, однако нагрузка на госпитали стабильна, хотя и остается на высоком уровне".

Также с 15 января с 18.00 на территории Франции введут комендантский час. Планируется, что он будет действовать в течение 15 дней.

В свою очередь министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что "несколько случаев южноафриканского штамма коронавируса зарегистрированы во Франции в последние дни". Глава Минздрава подчеркнул, что "этот штамм является более заразным, чем COVID-19, который циркулирует на территории страны с начала пандемии".

По его словам, ситуация с распространением коронавируса во Франции остается тревожной, ежедневно в среднем в стране выявляется порядка 16 тыс. новых случаев заражения.

Также, согласно данным Минздрава Франции, число зараженных коронавирусом в стране превысило 2,8 млн, умерли свыше 69,03 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель рассматривает распространение существующих карантинных мер на всю территорию страны, а также усиление локдауна.

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