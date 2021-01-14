Байден рассказал о шагах по спасению экономики

Предложение Байдена включает ряд мер экономической помощи. В частности, он предлагает выплаты американцам в размере 1,4 тыс. долларов.

Избранный президент США Джо Байден представил проект мер по стимулированию американской экономики, пострадавшей из-за последствий пандемии коронавируса. Как в четверг, 14 января, сообщает CNBC, стоимость пакета стимулирования составляет 1,9 трлн. долларов.

Пакет включает в себя прямые выплаты американцам по 1,4 тыс. долларов на налогоплательщика. Эти деньги будут выделены в дополнение к выплатам в размере $600, которые были одобрены Конгрессом в декабре и разосланы в начале этого месяца.

Избранный президент также призвал повысить федеральную минимальную заработную плату до $15 долларов в час, увеличить пособия по безработице.

В соответствии с документом, 350 млрд долларов планируется выделить на поддержку местных властей на уровне штатов. 170 млрд долларов должны пойти высшим учебным заведениям. План также предполагает меры поддержки малого бизнеса.

Кроме того Байден предлагает выделить 50 млрд долларов на программу тестирования населения на коронавирусную инфекцию COVID-19, а 20 млрд долларов - на национальную программу вакцинации.

Известно, что в конце 2020 года Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, который предусматривает в том числе выделение средств на стимулирование экономики и помощь населению, пострадавшему из-за пандемии. На эти цели в нем было предусмотрено 900 млрд. долларов.

Напомним, что ранее Всемирный банк пересмотрел прогноз по ВВП Украины. Украинская экономика в следующем году вырастет не более чем на 3%, считают аналитики банка.

Также Шмыгаль заявил, что средняя зарплата вырастет на 13%. Премьер-министр уверен, что в 2021 году реальная средняя зарплата вырастет. А с начала года "минималка" составляет уже шесть тысяч гривен.

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