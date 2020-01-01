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КНДР показала "самое мощное оружие в мире"

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Военный парад, приуроченный к VIII съезду Трудовой партии Кореи состоялся в Пхеньяне вечером в четверг.
КНДР представила баллистическую ракету подводного базирования
КНДР представила баллистическую ракету подводного базирования
KCNA / REUTERS

В Пхеньяне состоялся военный парад, приуроченный к VIII съезду Трудовой партии КНДР.  На параде в частности, были представлены стратегические баллистические ракеты подводного базирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Самое мощное оружие в мире - стратегические баллистические ракеты подводного базирования - одну за другой" демонстрировали на площади, "показывая мощь революционных вооруженных сил" КНДР, отмечается в заявлении ЦТАК.

Комментируя парад, в ЦТАК подчеркнули, что эти новинки "самое мощное оружие в мире, показывающее силу революционных вооруженных сил".

Смотром руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

По информации ЦТАК, на мероприятии также были продемонстрированы новейшие образцы тактических ракет и самоходных артиллерийских установок.

Предыдущий партийный съезд проводился в мае 2016 года. Последний военный парад прошел в КНДР в октябре 2020 года в честь 75-й годовщины основания ТПК.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын на прошедшем VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) был избран генеральным секретарем партии. 

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Теги: Северная Корея, оружие, Партия, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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