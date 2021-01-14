Во Франции заявили о новых побочных эффектах от вакцины
Во Франции выявлены шесть новых случаев серьезных побочных реакций после введения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, сообщило Национальное агентство по безопасности медикаментов. Об этом в четверг, 14 января, сообщает РИА Новости.
По информации ведомства, у четырех пациентов после прививки проявились аллергические реакции на препарат, у двух человек была зафиксирована тахикардия.
Власти Франции также получили сообщения о том, что спустя два часа после вакцинации один пациент скончался. Тем не менее непосредственной связи между его смертью и прививкой установлено не было.
Помимо этих случаев примерно у 30 человек были легкие побочные реакции.
Напомним, в Норвегии после получения прививки от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech скончались 23 человека. Все умершие старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.
Напомним, в конце декабря власти Украины заявили, что подписали первый контракт на вакцину от коронавируса с компанией Sinovac. Сумма сделки составляет 964 млн грн. На эту сумму Китай продаст Украине 1913316 доз для 956 658 пациентов. В стоимость входит и доставка в Киев.
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