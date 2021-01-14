Во Франции заявили о новых побочных эффектах от вакцины

На следующей неделе во Франции будет опубликован первый полный отчет обо всех случаях, побочных реакций на вакцинацию от коронавируса.

Во Франции выявлены шесть новых случаев серьезных побочных реакций после введения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, сообщило Национальное агентство по безопасности медикаментов. Об этом в четверг, 14 января, сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, у четырех пациентов после прививки проявились аллергические реакции на препарат, у двух человек была зафиксирована тахикардия.

Власти Франции также получили сообщения о том, что спустя два часа после вакцинации один пациент скончался. Тем не менее непосредственной связи между его смертью и прививкой установлено не было.

Помимо этих случаев примерно у 30 человек были легкие побочные реакции.

Напомним, в Норвегии после получения прививки от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech скончались 23 человека. Все умершие старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.

Напомним, в конце декабря власти Украины заявили, что подписали первый контракт на вакцину от коронавируса с компанией Sinovac. Сумма сделки составляет 964 млн грн. На эту сумму Китай продаст Украине 1913316 доз для 956 658 пациентов. В стоимость входит и доставка в Киев.

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