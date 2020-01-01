В Словакии будут штрафовать за нарушение очередности вакцинации

Власти страны считают, что крупные штрафы остановят врачей и чиновников колоть препарат вне очереди родственникам и друзьям.

В Словакии ввели штраф €10 тыс. за нарушение очередности вакцинации от коронавируса

Парламент Словакии вводит в стране штраф в размере €10 000 за нарушение очередности в вакцинации от коронавируса с использованием служебного положения. Об этом в четверг, 14 января, сообщил словацкий телеканал TA3.

Законодатели считают, что крупный штраф отобьет желание у имеющих доступ к вакцине чиновников и медперсонала клиник, где делаются прививки против коронавирусной инфекции, обеспечить доступ к дефицитному препарату вне очереди родственникам и друзьям.

"За такие злоупотребления лишился поста директор чешского Государственного медицинского института Павел Бржезовский", - напомнил телеканал.

Напомним, что вакцинация препаратом от компаний Pfizer и BioNTech началась в Словакии 26 декабря. Первыми в списках на вакцинацию являются пожилые граждане, больные тяжелыми хроническими заболеваниями, медики и высшие должностные лица, от деятельности которых зависит бесперебойное функционирование госструктур и экономики страны.

Всего в Словакии с начала эпидемии было выявлено 217 978 случаев заражения коронавирусом. Умерли 3 260 пациентов с диагнозом COVID-19.

С 1 октября в Словакии был восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал в период первой волны пандемии. Он должен завершиться 9 февраля. Отметим, официально вакцинация от коронавируса началась уже в более 30 странах мира, Украины среди них нет. Киев ждет первые вакцины не ранее конца зимы.

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