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Ребенку ампутируют ноги из-за осложнений коронавируса

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У Джемисона самый тяжелый случай болезни, который они когда-либо видели, сообщают медики.
Дишан Джемисон
Дишан Джемисон
Brittney Autman

В США из-за редкого осложнения COVID-19 ребенку ампутируют ноги. Об этом в четверг, 14 января, сообщает сайт телеканала Fox 17.

У десятилетнего Дишана Джемисона поднялась высокая температура, и 21 декабря мать отвезла ребенка в больницу. Врачи диагностировали у него синдром мультисистемного воспаления у детей, - говорится в сообщении.

Врач мальчика Розмари Оливеро заявила, что синдром развивается в течение двух-восьми недель после заражения новой коронавирусной инфекцией. В случае Джемисона COVID-19 прошел бессимптомно, а синдром развился спустя две недели.

"Синдром привел к накоплению жидкости в ногах ребенка", - рассказала медик.  

Врачи попытались сохранить ноги, но вынуждены были сообщить семье о необходимости ампутации конечностей.

"Было очень тяжело принять такое решение. Я просто думаю, какая жизнь ждет его после ампутации? Он любит играть в футбол и вести активный образ жизни. Это очень тяжело", - сказала журналистам мать мальчика Бриттни Отман.

В то же время, она утешает себя мыслью о том, что позже ее сын вновь сможет ходить при помощи протезов.

Ранее ученые определили ряд осложнений, которые связывают с COVID-19. 

Также невролог назвала самый первый признак коронавируса

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Теги: США, дети, пандемия, ампутация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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