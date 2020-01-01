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Генпрокурор Вашингтона допросит сына Трампа

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Допрос проведут в рамках дела о предполагаемом нецелевом расходовании средств, собранных на проведение инаугурации республиканца в январе 2017 года, сообщает The Washington Post.
Сын президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп младший
Сын президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп младший
Getty Images

Генпрокурор американской столицы Карл Расин намерен допросить сына действующего президента США - Дональда Трампа-младшего. Об этом в четверг, 14 января, стало известно The Washington Post.

По ее данным, столичная Генпрокуратура обратилась к сыну американского лидера с просьбой дать показания по делу о предполагаемом нецелевом расходовании средств, которые были собраны на проведение инаугурации его отца, Дональда Трампа, в январе 2017 года. 

"Следствие утверждает, что инаугурационный комитет нарушил статус некоммерческой организации и потратил более одного миллиона долларов на аренду банкетного зала, номеров и оплату питания в гостинице, принадлежащей Trump Organization", - пишет издание. 

В частности, речь идет о бронировании номера в отеле Loews Madison ассистентом и близким другом Трампа-младшего. За него был выставлен счет на 49 тысяч долларов, который в итоге оплатил инаугурационный комитет Дональда Трампа.

Напомним, два известных финансовых учреждения Deutsche Bank и Signature Bank, которые обслуживают Дональда Трампа, его бизнес и членов семьи, отказались от деловых отношений с действующим президентом США. 

Korrespondent.net писал, что рейтинг Трампа упал до минимума за годы правления после беспорядков в Капитолии, в которых винят его.

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Теги: Генпрокуратура, Вашингтон, допрос, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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