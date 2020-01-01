В Индонезии погибли семь человек при мощном землетрясении

Эпицентр подземных толчков находился в 6 километрах к северо-востоку от города Мажене на глубине 10 километров.

В Индонезии на острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. В результате катаклизма семь человек погибли и сотни получили ранения, сообщает Reuters в пятницу, 15 января.

Эпицентр подземных толчков находился в 6 километрах к северо-востоку от города Мажене на глубине 10 километров.

Известно, что четыре человека погибли и 637 получили ранения в Мажене, а еще три человека погибли и два десятка получили ранения в соседнем районе Мамуджу. Кроме того, тысячи людей покинули свои дома в поисках безопасности. Разрушены не менее 60 зданий.

Землетрясение ощущалось сильно в течение семи секунд, но не спровоцировало цунами.Также было зафиксировано не менее 26 афтершоков.

Напомним, в ночь 12 января в Монголии недалеко от границы с Россией произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился на озере Хубсугул на Главном Саянском разломе в 277 километрах от города Ангарска в Иркутской области РФ.

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