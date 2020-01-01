Число жертв пандемии в мире превысило 2 млн

Коэффициент смертности от коронавируса на один миллион населения планеты уже достиг 256,9.

Количество летальных исходов среди заболевших коронавирусом COVID-19 в мире превысило 2 млн человек, а число инфицированных достигло 93,5 млн. Об этом сообщает статистический сайт Worldometer в пятницу, 15 января.

Так, США занимают первое место по числу случаев заражения и смертей, связанных с COVID-19. В стране за время пандемии диагностировали свыше 23,8 млн инфицированных. Скончались почти 400 тысяч человек. Выздоровели 14,1 млн заболевших.

На втором месте по заражениям коронавирусом находится Индия – там выявлено свыше 10,5 млн заражений. Более 151 тысячи инфицированных скончались. При этом в Индии отмечается высокий показатель выздоровления – уже свыше 10 млн заболевших вылечились.

Третье место по выявленным случая заражения занимает Бразилия – в стране зафиксировали более 8,3 млн случаев инфицирования COVID-19, количество летальных исходов среди заразившихся превышает отметку в 207 тысяч. В Бразилии, как и в Индии, наблюдается высокий уровень выздоровления от коронавирусной инфекции – переболели 7,3 млн жителей страны.

Коэффициент смертности от коронавируса на один миллион населения уже достиг 256,9.

Украина находится на 17 месте мирового рейтинга и на 8 в Европе. При этом Украина занимает 20 позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 10.

Фото: скриншот

Ранее в ВОЗ заявили, что второй год пандемии COVID-19 может оказаться еще тяжелее первого. Заболеваемость коронавирусом в мире "вновь достигла пика", говорят в организации и делают неутешительные прогнозы.

Напомним, на прошлой неделе зафиксировали рекордный рост числа заражений COVID-19. Количество новых случаев коронавируса и смертей выросло на 20% и 11% соответственно по сравнению с предыдущими семью днями.

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