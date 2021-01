Землетрясение в Индонезии: число жертв резко увеличилось

Жертвами землетрясения в Индонезии, по новым данным, стали как минимум 34 человек. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Al Arabiya English и Agence France-Presse.

При этом местная служба по ликвидации последствий стихийный бедствий предупреждает, что число жертв может возрасти.

Все жертвы землетрясения были выявлены в городе Мамуджу. Там из-за сильного землетрясения также разрушилась больница. Под завалами находятся около 10 человек, проводится их эвакуация.

Как сообщалось, в ночь на 15 января на индонезийском острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Изначально сообщалось о семи жертвах землетрясения и сотнях раненых.

#Indonesia:- At least 34 people have been died and several injured after a 6.2 magnitude earthquake struck Indonesia's #Sulawesi island, the country's disaster.



