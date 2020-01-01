Добыча золота на шахте в районе города Сантандер-де-Киличао велась нелегально. Эксплуатация предприятия ранее была прекращена.

Обрушение на шахте произошло в четверг утром Proclama Cauca y Valle

На западе Колумбии пять человек погибли и 11 получили ранения при обрушении золотодобывающей шахты. Об этом накануне сообщило издание Proclama Cauca y Valle со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в районе города Сантандер-де-Киличао, расположенном в департаменте Каука. По словам очевидцев, обрушение произошло в четверг утром.

Утверждается, что добыча золота велась на шахте нелегально. По словам местных властей, эксплуатация шахты ранее была прекращена.

Cмотрите фотогалерею: В Колумбии пять человек погибли на золотодобывающей шахте

Ранее в Демократической Республике Конго обвалилась шахта на золотом руднике Детройт. Тогда жертвами стали по меньшей мере 50 человек.

А месяц назад на юго-западе Китая в муниципалитете Чунцин произошла авария на угольной шахте, в результате которой погибли 18 горняков. Люди скончались в результате отравления угарным газом. Только одного человека удалось спасти.

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