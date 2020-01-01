Увеличение войск РФ в Черноморском регионе: НАТО повысила готовность

Альянс наблюдает рост военного строительства со стороны России.

В НАТО обеспокоены увеличением войск РФ в Черноморском регионе. Ведомство внимательно следит за обстановкой и уже повысило готовность сил. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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По словам Столтенберга, согласно нынешней реальности, происходит рост военного строительства России в ряде регионов. А именно от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки.

“И это вызывает большую озабоченность“, – рассказал генсек.

Он также отметил, что Альянс внимательно следит за РФ и увеличением количества войск. Именно это является одной из причин, по которой НАТО повысила готовность стил.

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Столтенберг заявил, что политики занимаются адаптацией ведомства, это ответ на российскую активность. Страна вкладывает большие средства в новую военную технику, а также увеличивает присутствие вдоль границ.

Ранее сообщалось, что по словам главы украинского МИД, перепись в Крыму не отменит статуса оккупанта для РФ.