Зеленский из Африки. В Уганде в президенты рвется музыкант

Музыкант Боби Вайн - ведущий оппозиционный кандидат в президенты Уганды, ради борьбы с которым власти запретили соцсети.

Бедное африканское государство Уганда в последние дни оказалось в центре внимания всего мира. 14 января в стране прошли президентские выборы, а перед ними в стране запретили все возможные социальные сети. Просто все, и даже мессенджеры в придачу - Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Skype, Snapchat, Viber и Google Play Store.

Так вечный президент Уганды Йовери Мусевени борется с оппозиционным политиком Бобби Вайном. Мусевени остается у власти уже почти 35 лет, но сейчас свергнуть его может некогда популярный певец.

Корреспондент.net собрал информацию о музыканте, который может повторить путь Владимира Зеленского.

Из шоу-бизнеса в политику

Боби Вайн, настоящее имя которого Роберт Киагуланьи Ссентаму, был одной из главных музыкальных звезд Уганды в 2000-х годах. Одна из песен Вайна - Kyarenga - была недавно названа песней года на угандийском музыкальном конкурсе Zzina Awards.

Журнал Rolling описывает музыку Вайна, как смесь ямайского дэнсхолла и местного варианта афробита под названием "кидандали".

Спел Вайн и о коронавирусе с призывом соблюдать карантинные меры. "Плохие новости - в том, что потенциальной жертвой может стать каждый, - поет Вайн. - Хорошие новости - что каждый может быть решением проблемы".

"Просвещайте людей, используйте санитайзер. Держите социальную дистанцию и карантин", - призывал он людей в клипе.

В 2017 году Вайн стал депутатом парламента и выдвинулся на первое место в рядах оппозиции. Он выступает за борьбу с коррупцией, гражданские свободы и сменяемость власти.

Давление

После того, как Вайн выдвинул свою кандидатуру в президенты, его дважды арестовывали. Несмотря на это на встречи с оппозиционером собираются толпы сторонников. Нередко они заканчиваются потасовками с силовиками. В ходе столкновений между сторонниками Вайна и силами безопасности погибли десятки людей. Только в ноябре 2020 года СМИ сообщали о 54 жертвах.

EPA Столкновения в Уганде

Вечный правитель Уганды Мусевени в традиционном духе автократов называет Мусевени "иностранным агентом, которому не по душе стабильность и независимость Уганды" и обвиняет в том, что он губит молодежь, толкая ее на участие в уличных протестах.

В своей истории Уганда еще не знала мирной передачи власти.

В ноябре 2020 года Мусевени назначил начальником столичной полиции армейского генерала, а министр безопасности, обращаясь к участникам протестных акций, заявил: "Полиция имеет право стрелять и убить вас. Вы погибнете ни за что".

ООН выражала обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в Уганде в преддверии президентских выборов. Но Мусевани никаких проблем не видит. А блокирование соцсетей он объяснил ответом на действие Facebook – соцсеть удалила ряд учетных записей, якобы связанных с министерством информации Уганды. Эти страницы, как считается, использовались для искусственного накручивания популярности провластных сообщений.