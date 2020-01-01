В России обнаружили почти полторы тысячи мутаций COVID-19

Сейчас нет оснований говорить о полном прекращении циркуляции коронавируса, констатировали в Роспотребнадзоре.

На территории России обнаружено почти 1,5 тысячи мутаций коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Гайдаровского форума, сообщает ТАСС в пятницу, 15 января.

"Это важная тема, мы ей занимаемся, конечно. На сегодняшний день мы нашли уже почти 1,5 тыс. мутаций", – сказала Попова.

Она добавила, что сейчас нет оснований говорить о полном прекращении циркуляции коронавируса. Попова констатировала, что COVID-19 станет сезонным.

Ранее в России выявили мутации коронавируса на территории Сибири. В Роспотребнадзоре пришли к выводу, что в этом регионе формируется свой вариант COVID-19.

Также сообщалось, что с 18 января в России начнется массовая вакцинация населения от коронавируса. В оборот до конца этого месяца поступит 2,1 млн доз COVID-вакцины.

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