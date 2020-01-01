В Польшу за год не пропустили 25 тысяч человек из Украины

За год количество отказов в пересечении украинско-польской границы снизилось более чем в два раза.

Пограничная служба Польши за 2020 год не пропустила 24,6 тыс. человек, которые пытались въехать в страну из Украины. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Укринформ со ссылкой на ответ погранведомства на соответствующий информационный запрос.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом количество отказов в пересечении украинско-польской границы снизилось более чем вдвое: с 60 112 до 24 617.

Кроме того, в 2020 году вне пунктов пропуска на границе с Украиной польские стражи рубежей задержали 121 человека (для сравнения, в 2019-м – 158).

В направлении Польши границу нелегально пытались пересечь 109 граждан из 21 страны, в том числе 23 украинца. В то же время в Украину стремились попасть 12 человек: шесть украинцев, четверо граждан Молдовы и двое – Ирака.

Напомним, перед Новым годом власти Польши изменили правила и режим въезда для украинцев, а также предоставили список категорий граждан, которые освобождаются от карантина.

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