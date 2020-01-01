COVID-19: в России число зараженных превысило 3,5 млн

По количеству заболевших Россия занимает четвертое месте в мире вслед за США, Индией и Бразилией.

В России катастрофическая ситуация с коронавирусом

В России за сутки выявили 24 715 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество инфицированных в стране достигло 3 520 531, сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией в пятницу, 15 января.

По число заболевших РФ остается на четвертом месте в мире вслед за США (23,3 млн), Индией (10,5 млн) и Бразилией (8,3 млн).

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 555 против 570 днем ранее – до 64 495. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,83%.

При этом число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 636. Всего вылечились 2 909 680 человек.

Число выписанных за сутки уже четыре дня подряд превышает количество выявленных случаев заражения. Общая доля выздоровевших выросла до 82,6%.

Ранее сообщалось, что с 18 января в России начнется массовая вакцинация населения от коронавируса. В оборот до конца этого месяца поступит 2,1 млн доз COVID-вакцины.

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