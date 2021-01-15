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В Боснии назвали условие возвращения Украине старинной иконы

Комментариев: 1
Культурную ценность вернут Украине только при условии, что Киев сможет доказать, что раньше разыскивал ее.
В Боснии прокомментировали вероятность возвращения Украине древней иконы
В Боснии прокомментировали вероятность возвращения Украине древней иконы
rtvbn.com

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что вернет Киеву старинную золотую украинскую икону, только если Украина докажет, что раньше искала ее, сообщает Radio Slobodna Evropa.

При этом Додик сказал, что до сих пор не получил ответа от Украины относительно того, искали ли они икону, а также не было предоставлено никаких данных, связанных с ней.

"Если Украина докажет, что просила об иконе до того дня, когда я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я приму это и мы передадим ее им", - сказал Додик.

Об этом он сказал, говоря о ситуации в судебной системе Боснии, которую он назвал "катастрофической".

"Примером этого является икона, в связи с которой постоянно ведутся разговоры, хотя Украина ее не ищет. Есть заявление Агентства по координации деятельности полицейских органов БиГ, которая отвечает за сотрудничество с Интерполом", - сказал он.

При этом Додик добавил, что Интерпол не располагает информацией о поиске украинской иконы.

Напомним, скандал с иконой произошел после того, как президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, оказавшуюся из оккупированного Луганска. В СМИ появились фото иконы, на которых видна восковая печать, свидетельствующая, что предмет принадлежит Украине. Посольство Украины  направило ноту МИД Боснии и Герцеговины и потребовало выяснить, как икона из Луганска оказалась в стране.

После скандала в Боснии началось расследование из-за неоднозначного презента. Также оппозиция потребовала отставки Додика

Позже сообщалось, что Россия отдала подаренную главе МИД украинскую икону в посольство Боснии и Герцеговины.

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Теги: скандал, икона, розыск, Босния и Герцеговина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Noblesse_obliger    15.01.2021, 12:18
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Смешно,эти дауны не понимают что она ворованная???
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