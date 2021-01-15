Парламент Греции одобрил закупку у Франции 18 истребителей

Стоимость истребителей составляет 2,3 млрд евро. Также Греция закупит совместимые с самолетами ракеты класса "воздух-воздух".

В рамках модернизации вооруженных сил греческий парламент одобрил закупку у Франции 18 истребителей - 12 используемых и шести новых. Летательные аппараты пополнят Воздушные силы Греции в течение двух лет, пишет Европейская правда.

Стоимость контракта составляет 2,3 миллиарда евро.

Кроме истребителей Греция также приобретет совместимые с ними ракеты класса "воздух-воздух".

Истребители решено приобрести из-за напряженной ситуации с соседней Турцией. У двух стран разгорелся спор по поводу границ и прав на добычу природного газа в восточной части Средиземного моря. Эксперты опасаются военных столкновений.

Накануне мы писали, что в Украине начато производство ракетных комплексов Нептун. ВСУ получат пусковые установки, заряжающие машины и подвижной командный пункт.

Добавим, что Беларусь намерена купить у России системы ПВО С-400. О количестве закупаемых ЗРК не сообщается.



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