Парламент Греции одобрил закупку у Франции 18 истребителей
В рамках модернизации вооруженных сил греческий парламент одобрил закупку у Франции 18 истребителей - 12 используемых и шести новых. Летательные аппараты пополнят Воздушные силы Греции в течение двух лет, пишет Европейская правда.
Стоимость контракта составляет 2,3 миллиарда евро.
Кроме истребителей Греция также приобретет совместимые с ними ракеты класса "воздух-воздух".
Истребители решено приобрести из-за напряженной ситуации с соседней Турцией. У двух стран разгорелся спор по поводу границ и прав на добычу природного газа в восточной части Средиземного моря. Эксперты опасаются военных столкновений.
Накануне мы писали, что в Украине начато производство ракетных комплексов Нептун. ВСУ получат пусковые установки, заряжающие машины и подвижной командный пункт.
Добавим, что Беларусь намерена купить у России системы ПВО С-400. О количестве закупаемых ЗРК не сообщается.
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