Взятка с украинским шлейфом. Коррупция во власти Эстонии

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас объявил о своей отставке на фоне предъявленных его партии подозрений в коррупции.

Хиллар Тедер - застройщик угодил в скандал и в Украине, и в Эстонии Delfi

Эстонию любят ставить в пример Украине. Сейчас дружественную нам прибалтийскую страну разрывает коррупционный скандал. Интересно, что замешан в нем бизнесмен, который имел проблемы и в Украине.

Корреспондент.net разбирался, как коррупция развалила правительство Эстонии.

Благодарность под выборы

Схема у эстонцев получилась довольно простая. По версии полиции, Генеральный секретарь партии центристов Михаил Корб и бизнесмен Хиллар Тедер, по совместительству самый богатый человек Эстонии договорились о сделке – деньги взамен на услугу. Тедер пожертвует центристской партии к местным выборам до миллиона евро, а Корб повлияет на мэрию Таллинна, чтобы она предоставила связанной с Тедером фирме Porto Franco возможность построить подъездные дороги к строящемуся в Таллинне объекту по льготной цене.

В итоге, эстонское правительство одобрило предоставление льготного кредита на сумму 39,3 млн евро компании Porto Franco для реализации проекта масштабного строительства в районе Старого порта Таллина. Кредит был выдан в рамках правительственной программы поддержки бизнеса, который пострадал из-за коронавирусных ограничений. Это решение сразу вызвало скандал - ставка по кредиту, выданному через государственный инвестиционный фонд KredEx, составляла 2% годовых. По данным эстонских СМИ, по состоянию на конец года рыночная ставка по таким кредитам составляла около 10%.

Почти одновременно с этим решением Тедер сделал пожертвование Центристской партии.

В Украине Тедер хорошо известен как акционер торгового комплекса Sky Mall, вокруг которого постоянно идут судебные споры.

Недавно Тедер потребовал от президента Украины Владимира Зеленского разрешить спор эстонского предпринимателя с украинским партнёром Андреем Адамовским относительно торгового центра Sky Mall.

Если спор не будет разрешён, то Тедер обещает обратиться в Международный коммерческий арбитраж в Вашингтоне. По его словам, в иске он будет требовать полмиллиарда долларов от Украины в качестве возмещения ущерба.

«Мы хотим, чтобы в Украине вернули то, что украли у нас. После этого шага выяснится, вернут они нам центр или скажут "если хотите что-то исправить, идите в свой чертов Вашингтон или требуйте деньги от государства"», - заявлял Тедер в июне 2020 года.

Как известно Sky Mall строила компания Тедера (Arricano), однако в 2009 году у неё были проблемы с деньгами. На помощь пришёл Адамовский, инвестировавший в проект 40 миллионов долларов в обмен на 50% + 1 акцию.

Однако у Тедера был опцион на выкуп этих акций обратно. Когда эстонский предприниматель решил этот опцион реализовать, Адамовский отказался продавать акции, сославшись на то, что компания Тедера нарушила соглашение о конфиденциальности. Стороны рассудил Лондонский международный арбитражный суд, предписавший Адамовскому вернуть торговый центр компании Тедера. Тот отказался это сделать.

В Эстонии Тедер известен многочисленными коррупционными скандалами. В частности, в 2014 году он признал, что тайком финансировал центристскую партию в обмен на принятие городскими властями Таллинна выгодного для себя решения по обмену земельными участками. То есть теперь у бизнесмена случился рецидив.

Если сейчас Тедера признают виновными, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Центристскую партию Эстонии может ожидать денежный штраф.

Отставка и новое правительство

Хоть сам уже экс-премьер страны Юри Ратас и не был замешан в коррупционном деле, как лидер Центристской партии он ушел в отставку из правительства.

"Обнародованные подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех причастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным выходом уйти в отставку и дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности", - заявил Ратас.

Он занимал пост премьер-министра страны с 2016 года.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поручит формирование нового правительства лидеру крупнейшей оппозиционной Партии реформ Кайе Каллас.

"Я благодарю Юри Ратас за то время, которое он провел в составе правительства", - сказала президент.

Она добавила, что на фоне разразившегося накануне коррупционного скандала в связи с девелоперским проектом Porto Franco следует серьезно пересмотреть правила финансирования политических партий.

"Финансирование партий требует пересмотра, четких правил, и я надеюсь, что это станет в парламенте одним из важных пунктов для обсуждения наряду с коронавирусным кризисом", - сказала Кальюлайд.

На коррупционные скандалы эстонские власти точно реагируют оперативнее украинских.