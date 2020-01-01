Взятка с украинским шлейфом. Коррупция во власти Эстонии
Эстонию любят ставить в пример Украине. Сейчас дружественную нам прибалтийскую страну разрывает коррупционный скандал. Интересно, что замешан в нем бизнесмен, который имел проблемы и в Украине.
Корреспондент.net разбирался, как коррупция развалила правительство Эстонии.
Благодарность под выборы
Схема у эстонцев получилась довольно простая. По версии полиции, Генеральный секретарь партии центристов Михаил Корб и бизнесмен Хиллар Тедер, по совместительству самый богатый человек Эстонии договорились о сделке – деньги взамен на услугу. Тедер пожертвует центристской партии к местным выборам до миллиона евро, а Корб повлияет на мэрию Таллинна, чтобы она предоставила связанной с Тедером фирме Porto Franco возможность построить подъездные дороги к строящемуся в Таллинне объекту по льготной цене.
В итоге, эстонское правительство одобрило предоставление льготного кредита на сумму 39,3 млн евро компании Porto Franco для реализации проекта масштабного строительства в районе Старого порта Таллина. Кредит был выдан в рамках правительственной программы поддержки бизнеса, который пострадал из-за коронавирусных ограничений. Это решение сразу вызвало скандал - ставка по кредиту, выданному через государственный инвестиционный фонд KredEx, составляла 2% годовых. По данным эстонских СМИ, по состоянию на конец года рыночная ставка по таким кредитам составляла около 10%.
Почти одновременно с этим решением Тедер сделал пожертвование Центристской партии.
В Украине Тедер хорошо известен как акционер торгового комплекса Sky Mall, вокруг которого постоянно идут судебные споры.
Отставка и новое правительство
Хоть сам уже экс-премьер страны Юри Ратас и не был замешан в коррупционном деле, как лидер Центристской партии он ушел в отставку из правительства.
"Обнародованные подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех причастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным выходом уйти в отставку и дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности", - заявил Ратас.
Он занимал пост премьер-министра страны с 2016 года.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поручит формирование нового правительства лидеру крупнейшей оппозиционной Партии реформ Кайе Каллас.
"Я благодарю Юри Ратас за то время, которое он провел в составе правительства", - сказала президент.
Она добавила, что на фоне разразившегося накануне коррупционного скандала в связи с девелоперским проектом Porto Franco следует серьезно пересмотреть правила финансирования политических партий.
"Финансирование партий требует пересмотра, четких правил, и я надеюсь, что это станет в парламенте одним из важных пунктов для обсуждения наряду с коронавирусным кризисом", - сказала Кальюлайд.
На коррупционные скандалы эстонские власти точно реагируют оперативнее украинских.