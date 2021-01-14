Дания вышла в лидеры в ЕС по вакцинации от COVID-19

Доверие населения Дании к органам здравоохранения и его готовность к вакцинации являются одними из самых высоких в Европе.

Дания лидирует по темпам вакцинации от коронавируса COVID-19 в Евросоюзе, уже сделав прививки 2% своего населения, которое насчитывает около 6 млн человек. Об этом сообщает Bloomberg.

Власти Дании ожидают, что все приоритетные группы – медицинские работники и люди преклонного возраста – будут вакцинированы до апреля, а вскоре после этого сделают прививки остальным гражданам.

"Мы достигли очень быстрого и эффективного распространения прививок", – заявил руководитель Датского управления здравоохранения Сорен Бростром. Он отметил, что вакцины вводили во всех центрах по уходу за пожилыми людьми в стране в течение нескольких недель после первоначального распространения.

Также сообщается, что недавнее исследование Фонда Карлсберга показало, что 79% датчан готовы вакцинироваться от коронавируса. При этом в Италии этот показатель составляет 54%, в Швеции – 50%.

"Датское населения решительно поддерживает усилия по вакцинации, и его доверие к органам здравоохранения и готовность к вакцинации самом деле являются одними из самых высоких в Европе", – отметил Бростром.

Напомним, Израиль лидирует в мире по темпам вакцинации от коронавируса на душу населения. Первую дозу вакцины получили уже более 20% населения страны, в планах привить все взрослое население страны к концу марта. При этом Израиль самостоятельно не производит вакцину.

Также сообщалось, что Украина подписала контракты на поставку миллионов доз вакцин от коронавируса. Это позволит до конца года вакцинировать всех желающих, заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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