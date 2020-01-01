РФ начала выход из Договора по открытому небу

В МИД страны заявили, что не видят прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что страна начала внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в распространенном в пятницу, 15 января, заявлении МИД РФ.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу РФ из ДОН, - говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения процедур соответствующее уведомление будет направлено "депозитариям".

Напомним, в ноябре прошлого года США официально вышли из Договора по открытому небу, заявив, что Россия не выполняет своих обязательств по нему.

После этого в Кремле заявили, что Договор утратил свою актуальность для Москвы после выхода из него Соединенных Штатов.

Договор по открытому небу. Последствия выхода США

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