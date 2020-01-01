За беспорядки в Капитолии арестовали лидера Антифа

Именно представителей антифашистского движения Трамп обвинял в подстрекательстве к насилию в Капитолии.

В США арестовали лидера организации Антифа Джона Салливана спустя неделю после его участия в беспорядках в Капитолии, сообщает fox13now.

Суд обвиняет его в незаконном проникновении в здание Капитоли, а также участии в бесопрядках.

В документе об аресте говорится, что Салливана можно увидеть возле здания Капитолия, когда он сказал толпе: "Мы собираемся сжечь это дерьмо", "мы должны вырвать Трампа из офиса ..., вытащить его из этого ...", "мы не ждем следующих выборов ... мы собираемся получить это ...".

Отмечается, что находясь в Капитолии, Салливан был одет в баллистический жилет и противогаз.

В видео, опубликованном в соцсетях ранее, Салливан сказал, что он вместе с другими вбежал в здание Капитолия, чтобы задокументировать происходящее.

"Я был там, чтобы записывать... Я был там, чтобы позволить людям увидеть эту ситуацию наилучшим образом", - пояснял он.

Салливан является основателем Insurgence USA, группы активистов, сформированной после убийства Джорджа Флойда летом 2020 года.

Ранее президент Дональд Трамп обвинил представителей Антифа в подстрекательстве к насилию у Капитолия. Салливан это отрицает.

По данным СМИ, американские спецслужбы идентифицировали более 200 подозреваемых в беспорядках в здании Конгресса и уже арестовали более 100 человек.

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