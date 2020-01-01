Алиев: Начинается большое возвращение в Карабах

Власти Азербайджана намерены восстановить Нагорный Карабах в короткие сроки, заверил глава государства.

Ильхам Алиев во время поездки в Нагорный Карабах Пресс-служба президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о начале восстановительных работ в Карабахе и "большом возвращении" в этот регион. Об этом сообщается на его сайте в пятницу, 15 января.

"Начинается большое возвращение, дан старт всем (восстановительным – ред.) работам. Уверен, что точно так же, как мы изгнали врага с наших земель в короткие сроки – всего за 44 дня, – мы в короткие сроки восстановим нашу историческую исконную землю Карабах" – сказал Алиев при закладке фундамента международного аэропорта в Физулинском районе в Карабахе.

Президент Азербайджана, в частности, сообщил, что "начались работы по восстановлению города Шуша и возвращению ему исторического облика".

В ходе поездки в Шушу Алиев вернул в этот город, объявленный культурной столицей Азербайджана, бюсты выдающегося композитора, основоположника профессиональной азербайджанской музыки Узеира Гаджибекова, известной поэтессы XIX века Хуршидбану Натаван и оперного певца Бюль-бюля. Памятники этим деятелям азербайджанской культуры – уроженцам Шуши – в начале 1990-х годов были демонтированы и вывезены в Армению, а затем выкуплены.

Напомним, 11 января в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Эта встреча продолжалась почти четыре часа, а по ее итогам было подписано заявление о новых шагах по развитию инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе.

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