Ко дню инаугурации Байдена из Вашингтона сделали "крепость" – Bloomberg

Вашингтон серьезно готовится к предстоящему мероприятию, опасаясь массовых беспорядков. Центр перекрыт, общественный транспорт остановлен, в городе много правоохранителей и военных.

За неделю до инаугурации избранного президента США Джо Байдена центр столицы страны Вашингтона выглядит так, как будто идет подготовка к военным действиям, пишет Bloomberg.

Большая часть центральной части города заблокирована и патрулируется вооруженными силами Национальной гвардии США. Вашингтон укрепляется, опасаясь худшего сценария.

Так, в столице страны в преддверии приведения к присяге Байдена безопасность обеспечивают более 25 тысяч сотрудников правоохранительных органов, вооруженных сил и разведки.

За кулисами федеральные агенты, прокуроры и аналитики спешат отследить и сорвать активные заговоры, что, по мнению некоторых, является огромной проблемой безопасности со времен террористических атак 11 сентября 2001 года, по словам нынешних и бывших официальных лиц США, отмечает издание.

"Мы обеспокоены возможностью насилия во время многочисленных акций протеста и митингов, запланированных здесь, в округе Колумбия, и в зданиях столицы штата по всей стране в ближайшие дни", - заявил директор ФБР Кристофер Рэй на брифинге по вопросам безопасности.

ФБР предупредило, что экстремисты, нацеленные на инаугурацию, могут использовать последствия штурма Капитолия 6 января, проводя атаки для дестабилизации и разжигания более крупного конфликта в США.

Отвечающая за безопасность инаугурации Секретная служба активировала командный центр для объединения федеральных, государственных и местных агентств. В операции задействовано более 20 агентств общественной безопасности.

В Вашингтоне также часть города закрыта для движения транспорта, не работают станции метро и общественный транспорт.

Национальную аллею, на которой традиционно собираются американцы в день инаугурации, планируют закрыть для посещений.

Официальные лица не исключают, что поскольку экстремистам Капитолий окажется не по зубам, они могут сосредоточить атаки в других местах Вашингтона или крупных городах страны.

Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января.

До этого в сети появились фото спящих в Капитолии военных, которые будут обеспечивать безопасность.

Добавим, что за беспорядки в Капитолии арестовали лидера Антифа Джона Салливана.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet