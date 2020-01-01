Pfizer сократит поставки COVID-вакцины в Европу

Временное сокращение поставок вакцин начнется со следующей недели и коснется всех стран Европы.

В ЕС разрешили использовать COVID-вакцину от Pfizer 21 декабря 2020 года

Американская фармацевтическая корпорация Pfizer временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса COVID-19 в Европу. Об этом сообщает Институт общественного здравоохранения Норвегии в пятницу, 15 января.

Указано, что такое решение связано с необходимостью модернизации производственных мощностей компании. Как долго будут проходить эти работы, пока не уточняется, но известно, что временное сокращение поставок вакцин начнется со следующей недели и коснется всех стран Европы.

В Норвегии планируют покрыть сокращение поставок вакцин из аварийного запаса.

"Те запасы, которые у нас сейчас есть, смогут компенсировать сокращение запланированных поставок на несколько недель вперед, если в этом возникнет необходимость", – сказал директор по инфекционному контролю Национального института общественного здравоохранения Гейр Бухольм.

После завершения модернизации Pfizer сможет увеличить производство вакцин с нынешних 1,3 млрд доз в год до 2 млрд доз.

Накануне сообщалось, что в Норвегии умерли 23 человека после прививки COVID-вакциной Pfizer. Все умершие – старше 80 лет и с ослабленным иммунитетом.

В Норвегии вакцинация началась 27 декабря. Первыми привили людей, проживающих в домах престарелых в Осло. В стране уже вакцинировано более 25 тысяч человек.

А сегодня стало известно, что в Нидерландах зафиксировали около 100 случаев появления побочных эффектов после введения COVID-вакцины Pfizer / BioNTech. Известно о двух случаях тяжелой аллергической реакции.

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