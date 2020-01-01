Скандал с детскими пособиями привел к отставке правительства Нидерландов
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ближайшее время подаст официальное прошение об отставке королю Виллему-Александеру, за два месяца до парламентских выборов. На столь радикальный шаг повлиял скандал с детскими пособиями в стране и ситуация, когда многие семьи оказались на гране банкротства, сообщает NOS.
Ранее налоговая служба обвинила тысячи людей в мошенничестве, а суды постановили им вернуть выплаты по уходу за детьми.
В ходе расследования выяснилось, что семьи были обвинены ошибочно.
Вина за ситуацию возлагается на министров, госслужащих, депутатов парламента и даже суды, которые не помогли семьям, оказавшимся в чрезвычайно сложном финансовом положении.
Ожидается, что король Виллем-Александр официально "рассмотрит" заявление об отставке и попросит министров и государственных секретарей продолжать делать "то, что необходимо в интересах Королевства", отмечают СМИ.
Напомним, что в США после штурма Капитолия в отставку подали два министра.
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