Скандал с детскими пособиями привел к отставке правительства Нидерландов

Тысячи семей ошибочно обвинили в мошенничестве и обязали вернуть "детские деньги". Правительство уходит в отставку за пару месяцев до выборов.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ближайшее время подаст официальное прошение об отставке королю Виллему-Александеру, за два месяца до парламентских выборов. На столь радикальный шаг повлиял скандал с детскими пособиями в стране и ситуация, когда многие семьи оказались на гране банкротства, сообщает NOS.

Ранее налоговая служба обвинила тысячи людей в мошенничестве, а суды постановили им вернуть выплаты по уходу за детьми.

В ходе расследования выяснилось, что семьи были обвинены ошибочно.

Вина за ситуацию возлагается на министров, госслужащих, депутатов парламента и даже суды, которые не помогли семьям, оказавшимся в чрезвычайно сложном финансовом положении.

Ожидается, что король Виллем-Александр официально "рассмотрит" заявление об отставке и попросит министров и государственных секретарей продолжать делать "то, что необходимо в интересах Королевства", отмечают СМИ.

Напомним, что в США после штурма Капитолия в отставку подали два министра.

Также мы писали, что премьер Эстонии объявил об отставке на фоне коррупционного скандала.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet