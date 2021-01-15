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Психолог из Бельгии попала в скандал из-за откровенных фото

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Профессиональное сообщество решило, что контент их коллеги в соцсетях слишком провокационный. В ответ женщина отказалась от лицензии, заявив о сексизме по отношению к ней.
Каат Боллен лишилась лицензии психолога из-за контента в соцсетях
Каат Боллен лишилась лицензии психолога из-за контента в соцсетях
instagram.com/kaatbollen

Бельгийский психолог и сексолог Каат Боллен отказалась от лицензии после того, как коллеги осудили ее из-за откровенного контента в соцсетях. Об этом сообщила телекомпания VRT.

Отмечается, что в начале 2020 года один из ее коллег анонимно пожаловался в Комитет психологов Бельгии на "нескромное" поведение Боллен, которая кроме публикации пикантных материалов в Instagram, стала режиссером эротического фильма и управляет интернет-магазином секс-игрушек.
 
В марте дисциплинарная комиссия вынесла ей предупреждение, которое женщина обжаловала. После этого Комитет приостановил действие ее лицензии, подчеркнув, что личная жизнь неотделима от ее профессии и такая публичность может нанести вред имиджу всего профессионального сообщества.
 
В ответ Боллен заявила в Instagram, что отказывается от лицензии.
 
"Почему сексуальность и/ ли женственность недостойны? И с каких это пор мы, психологи, судим о достоинстве других? Разве мы не должны быть непредвзятыми и поощрять аутентичность?. <...> Если быть психологом в 2021 году означает, что я не могу быть собой (даже в моей личной жизни, потому что это то, о чем идет речь!), то я бы предпочла вовсе не быть психологом. Поэтому я решила прекратить свое членство в Комитете психологов (и, следовательно, также отказаться от своего звания психолога). Это больно и сложно", – написала она.
 
 
Сторонники Боллен с воцсетях назвали решение Комиссии сексистским и регрессивным и запустили в Twitter и Instagram хэштег #istandwithkaat (я вместе с Каат).
 
Также по поводу ситуации высказалась Министр по вопросам равных возможностей Барт Сомерс.
 
"Неслыханно, что в 2021 году женщинам в Бельгии все еще говорят, как им следует или не следует одеваться. Как министр по вопросам равных возможностей, я собираюсь обсудить это с Комитетом по психологии на следующей неделе. Здесь нам не нужна полиция по одежде", – написала она в Twitter.
 

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Теги: Бельгия, фото, скандал, лицензия, психолог
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗовПрироды    15.01.2021, 16:19
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Затравили симпатичную девушку уроды.
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