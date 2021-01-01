Билл Гейтс стал крупнейшим владельцем сельхозугодий в США

Семья Гейтс владеет землей в 19 штатах. Предприниматель занимался покупкой участков на протяжении нескольких лет.

Американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда оказались крупнейшими владельцами сельскохозяйственных земель в США. В общей сложности им принадлежат около 269 тысяч акров земли (более тысячи квадратных километров) в разных штатах, пишет The Land Report.

Гейтс скупал сельскохозяйственные угодья на протяжении нескольких лет. Сейчас бизнесмену и меценату принадлежат участки в 19 штатах. Крупнейшие находятся в Луизиане (280 кв. км), Арканзасе (194 кв. км) и Небраске (83 кв. км).

Земли напрямую или опосредованно принадлежат инвестиционному фонду, который инвестирует средства семьи Гейтса,- Cascade Investments.

Билл Гейтс приобретал участки на протяжении нескольких лет.

Как именно используются принадлежащие бизнесмену земли, до конца неясно, отмечает издание.

По данным американских СМИ, Гейтс не вошел в список 100 крупнейших землевладельцев США в 2019 году. Лидером рейтинга является глава совета директоров компании Liberty Media Джон Малоне, у которого 8,9 тысяч кв. км.

Добавим, что состояние Билла Гейтса оценивают в 120 миллиардов долларов.

Как сообщалось ранее, Гейтс назвал глобальные изменения, которые ждут мир после пандемии.

Также Korrespondent.net писал, что Билл Гейтс сказал, когда появится лекарство от коронавируса.

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