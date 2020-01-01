Около трети жителей Лондона переболели коронавирусом - ученые

Сейчас уровень распространения COVID-19 в Лондоне снижается. Ученые предполагают, что эпидемия в британской столице идет на спад.

В Лондоне 30% населения переболело COVID-19. К такому выводу пришли Ученые из Кембриджского университета, гласит доклад, опубликованный в пятницу, 15 января.

"Лондон, северо-запад и северо-восток страны остаются наиболее пострадавшими от COVID районами по пропорции переболевшего населения: 30%, 26% и 21% соответственно. Самый низкий уровень сохраняется на юго-западе страны: 8%", - сказано в исследовании.

При этом ученые не исключают, что процент переболевших лондонцев может доходить и до 36%.

Сейчас уровень распространения коронавируса в Лондоне снижается: уменьшение числа новых случаев отмечено в 22 районах города. Как предполагают ученые, коэффициент распространения вируса в Лондоне сейчас ниже 1, то есть эпидемия идет на спад.

По стране уровень заражения также снижается: четыре дня подряд количество новых случаев не превышает 50 тысяч. Таким образом локдаун, введенный 4 января, начал действовать. Карантин продлится как минимум до середины февраля, а то и до марта, ограничения потом будут сниматься постепенно.

Рекорд смертности в Британии был установлен 12 января. Тогда от коронавируса скончались 1 564 человека, а также выявили 47,5 тысяч новых заражений.

Напомним, что ранее в Лондоне за руль скорых сели полицейские и пожарные. Городские медицинские службы перегружены, так как число случаев коронавируса стремительно растет.

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