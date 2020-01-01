Санду хочет создать круг доверия "Румыния-Молдова-Украина"

Президент Молдовы озвучила внешнеполитические цели на посту.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в первую очередь нужно наладить отношения с соседними странами, что ей уже удалось сделать. Об этом сообщает молдавское издание “NewsMaker“.

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“Мне приятно сообщить, что всего за несколько недель нам удалось разблокировать отношения с нашими соседями и стратегическими партнерами — Румынией и Украиной. После того как отношения с этими странами на высшем уровне были заморожены из-за враждебной политики властей Кишинева, нам удалось возобновить политический диалог. Я считаю, что наибольшие усилия мы должны сосредоточить на создании именно этого круга доверия: Румыния-Молдова-Украина“, - отметила Санду.

Она отметила, что, несмотря на то, что Молдова стремится в Евросоюз, очень важно сохранить хорошие отношения и с другими партнерами. В частности президент Молдовы хочет построить хорошие отношения с РФ.

Такие отношения предполагают и уважение нашего нейтралитета. Это предполагает и преодоление ситуации, касающейся урегулирования приднестровского конфликта и присутствия российских войск на территории нашей страны, - добавила президент.

Напомним, ранее у Зеленского назвали шесть тем переговоров с Санду. В Офисе президента выделили ключевые позиции переговоров президентов Украины и Молдовы, состоявшиеся в Киеве.